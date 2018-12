Johaug parkerte Kalla og vant minitouren på Lillehammer

Therese Johaug innfridde favorittstempelet og vant jaktstarten. Kalla brast i gråt etter skuffende 4.-plass

Seieren var Johaugs tredje av tre mulige i distanserenn siden comebacket i verdenscupen.

– Det var kjempeartig å gå her på hjemmebane. Jeg gjorde det jeg hadde bestemt meg for, og jeg er så glad for å ta førsteplassen, sa Johaug til NRK like etter målgang.

Hun gikk ut 2,5 sekund bak Kalla på 10-kilometeren i klassisk stil, men parkerte svensken omtrent halvveis i løpet og så seg aldri tilbake.

De to konkurrentene gikk sammen de første to kilometerne, men deretter begynte Johaug å gå ifra. Ved femkilometersmerket var hun 6,4 sekunder foran Kalla. Den avstanden var økt til 14 sekunder 800 meter senere.

Mens den norske 30-åringen fikk avslutte rennet i «ensom majestet», fikk Kalla nok med å kjempe for annenplassen i minitouren. Lagvenninnen og stjerneskuddet Ebba Andersson passerte henne om lag to kilometer før mål og endte nærmest vinneren.

Østberg treer

Også Ingvild Flugstad Østberg passerte Kalla på tampen, og dermed ble det to norske løpere på seierspallen på hjemmebane.

– Jeg er så glad på Ingvilds vegne. Og nå er det vi som har to på pallen, tenk, sa Johaug med referanse til lørdagens renn, der hun vant foran Andersson og Kalla.

Johaug kunne til slutt juble for seier med 16,8 sekunders margin til Andersson. Seieren var aldri truet, selv om hun følte det slik på slutten.

– Det var tungt mot slutten da de andre kom fort bak meg. Men jeg klarte å holde fokus, sa Johaug.

Tungt for Kalla

Den svenske langrennsstjernen var åpenbart veldig skuffet da hun møtte pressen etter løpet. Da Heidi Weng kom bort for å trøste henne, måtte Kalla gå fra pressesonen, skriver Aftonbladet.

– Charlotte, det er ikke så farlig. Du tar det neste gang. Du slo sikkert meg med to minutter. Og du var bra i går, sa Weng til en utrøstelig Kalla.

Svensken gikk ut med knapp ledelse på Therese Johaug under søndagens jaktstart over 10 kilometer i klassisk stil. Kalla ble fullstendig parkert av Johaug og måtte også se Ebba Andersson og Ingvild Flugstad Østberg gå ifra henne.

– Jeg har nettopp gått i mål, og det er ikke veldig kult å falle fra første- til fjerdeplass, sa Kalla i det første intervjuet etter målgang.

– Håpet lever jo, men da Johaug gikk opp og begynte å dra etter første runde, hadde jeg ikke krefter til å svare, la hun til.

Konkurrentene gråter

– Therese er en bedre skiløper enn meg, sa Kalla før hun til slutt ikke orket å svare på flere spørsmål.

Therese Johaug skjønte reaksjonen til sin svenske kollega.

– Jeg skjønner henne kjempegodt. Det er ikke noe moro å gå ut som nummer én og havne rett utenfor pallen. Hun var nummer to i Kuusamo og nummer tre her i går. Det er følelser som kommer når du er i mål og det glipper helt mot slutten.

Norges landslagstrener Ole Morten Iversen kjenner Kalla godt fra tiden sin som trener i Sverige.

– Hun er litt sånn. Når hun er veldig fornøyd er hun veldig blid, og når hun er skuffet er hun langt nede. Det skjønner jeg godt. Charlotte kommer tilbake, hun. I dag var det Therese som var best og kom først, konkluderte Iversen.

Krevende

– Hun sier at du er en bedre skiløper?

– Ja. Hun slapp, og jeg fikk noen meter. Jeg prøvde bare å gå jevnt hardt, for jeg visste at Ebba (Andersson) og Ingvild (Flugstad Østberg) kom sterkt der bak.

Johaug forteller at hun og Kalla hadde avtalt å bytte på drajobben.

– Jeg synes at hun åpnet hardt, og vi hadde avtalt at vi skulle bytte på å dra. Jeg gikk i tet, og hun hadde alle muligheter til å henge seg på. Jeg skjønte at hun var sliten.

– Hvor mye ekstra krefter måtte du bruke fordi du hadde bakglatte ski?

– Jeg skal innrømme at det var et krevende føre. Jeg testet skiene rett før start, og da hadde jeg feste. Plutselig snudde det, og det ble mer snø i været. Jeg tenkte at jeg bare måtte gjøre det beste ut av de skiene jeg hadde. Jeg kunne ikke irritere meg over det.

Usikker

Johaug har vunnet alle de fem distanserennene hun har gått siden comebacket og er selvsagt storfavoritt til å vinne tremila på Beitostølen neste helg også.

For første gang etter comebacket kunne hun ikle seg den gule vesten som bevis på at hun leder verdenscupen sammenlagt.

– Jeg synes at jeg ligger bra an, men jeg føler at jeg fortsatt har mer å hente teknisk.

30-åringen fra Dalsbygda er usikker på om hun er blitt en bedre skiløper enn hun var før hun ble utestengt for brudd på dopingreglementet.

– Det er vanskelig å si om jeg er blitt en bedre skiløper. Jeg synes at jeg holdt et veldig høyt nivå den siste sesongen jeg gikk, spesielt de rennene jeg gikk før jul. Jeg synes at jeg gikk fort både i Kuusamo og Lillehammer for tre år siden. Det kan hende at jeg er på samme nivå nå også. Det er vanskelig å si ut fra nivået på resten. Men teknisk sett føler jeg at jeg har litt å gå på.