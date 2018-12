Tottenham-sjefen: – Vi trenger friske bein og hjerner

Tottenham-manager Mauricio Pochettino ser optimistisk på mulighetene for mesterligaavansement etter 1-0-seieren over Inter onsdag.

Christian Eriksens sene matchvinnerscoring skapte naturligvis jubel i Tottenham-leiren, men skal London-klubben videre til utslagsrundene på nyåret, må det en kjempeprestasjon til i siste gruppespillskamp.

Der venter Barcelona på mektige Camp Nou. Tottenham må ha samme antall poeng der som Inter får mot PSV Eindhoven for å være trygge på avansement.

Ingen engelske klubb har klart å slå Barcelona på Camp Nou på 11 år. I 2007 reiste Liverpool derfra med seier.

En fordel for Tottenham kan det samtidig være at den katalanske storklubben allerede er klare for cupspillet foran den siste kampen.

– Det blir vanskelig, men det er ekstremt viktig å tro. For å komme til Barcelona og prestere på vårt toppnivå, trenger vi friske bein, friske hjerner og ingen skader, sa Pochettino etter onsdagens kamp.

Argentineren tror hans eget lag er i stand til å løse oppgaven.

– Vi har stor respekt for Barcelona. Barcelona er et av de beste lagene i Europa og har selvsagt enestående spillere. Det blir vrient, men vi har tro på at vi skal klare det, sa Pochettino.

