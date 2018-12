Stor kombinerttropp til verdenscuptouren i Lillehammer: – Vi har store forventninger

Norge stiller med hele elleve kombinertløpere når verdenscupen til helgen inntar Lillehammer. Jarl Magnus Riiber er klar for å kjempe om den gule ledertrøya.

Riiber åpnet sesongen med å bli nest best i lørdagens individuelle renn i finske Ruka. Han håper å kunne ta fra østerrikske Mario Seidl ledelsen i verdenscupen i løpet av den tre dager lange touren på hjemmebane.

Men unggutten fra Oslo må regne med å få kamp fra flere lagkamerater og utenlandske rivaler. Tradisjonelt har Lillehammer vært et sted Riiber og de øvrige norske har prestert bra.

– Vi har store forventninger til rennene i Lillehammer, og vi ser fram til å kjempe i toppen med flere av våre, sier sportssjef Ivar Stuan.

Uvanlig fellesstart

Som vert får Norge ha med så mange som elleve løpere. Flere unge og lovende utøvere fra rekruttlandslaget og Team Beijing 2022 får sjansen. I tillegg til de sju som gikk verdenscupåpningen i Ruka, er Jens Lurås Oftebro, Espen Dahlhaug Bjørnstad, Leif Torbjørn Næsvold og Harald Riiber med i det norske Lillehammer-troppen.

For Næsvold blir helgens renn hans aller første i verdenscupen.

Touren starter fredag med hopp og fem kilometer langrenn. Dagen etter er det duket for en uvanlig fellesstart i langrenn over 10 kilometer som blir fulgt opp med hopping i Lysgårdsbakken. Det hele avsluttes med et tradisjonelt gundersen-renn med hopp og langrenn (10 km).

Fellesstart er blitt prøvd og testet ut flere ganger tidligere, men det er en stund siden sist.

Norges kombinerttropp i Lillehammer:

Jørgen Graabak (Byåsen), Jan Schmid (Sjetne), Espen Andersen (Lommedalen), Jarl Magnus Riiber (Heming), Magnus Krog (Høydalsmo), Einar Lurås Oftebro (Jardar), Magnus Moan (Byåsen), Jens Lurås Oftebro (Jardar), Espen Dahlhaug Bjørnstad (Byaasen), Leif Torbjørn Næsvold (Røykenhopp) og Harald Riiber (Heming).