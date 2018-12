Suveren Eckhoff måtte smile av trenerens hyl

Sesongen startet formidabelt for Tiril Eckhoff. Da fikk det heller være at trener Patrick Oberegger skrek ut i frustrasjon over bomskuddet på lørdagens sprint.

Eckhoff suste inn til overlegen seier i sesongåpningen på Sjusjøen. I mål var tyske Franziska Hildebrand slått med formidable 46,4 sekunder.

Treer Karolin Horchler, også hun fra Tyskland, endte mer enn minuttet bak den norske vinneren.

Etter seieren røpet Eckhoff at hun var uvanlig lite nervøs foran sesongens første skiskytterrenn. Det var trolig et tegn på at 28-åringen var trygg på egen form og forberedelser.

– Ja, jeg tror kanskje det. For første gang har jeg startet sesongen uten å komme skjevt ut. Jeg tror dette er et av de beste løpene jeg har gjort her på Sjusjøen, sa Eckhoff, som ble nummer 16 på den tilsvarende sprinten for ett år siden.

Venter seg kjeft

Høyt tempo i sporet gjorde at bomskuddet på stående ikke på noen måte satte seieren i fare. En smilende Eckhoff tror samtidig det venter en dose kjeft fra landslagstrener Patrick Oberegger for missen.

– Patrick er veldig på at man skal fullføre hele serien, og det siste skuddet kom litt fort. Jeg hørte han skrike på standplass, og da lo jeg litt, for jeg skjønte at han ikke kom til å være helt fornøyd, smilte Sjusjøen-vinneren.

Eckhoff viste allerede forrige helg at langrennsformen er bra. Da imponerte hun stort ved å bli nummer fire i sprinten under langrennsløpernes sesongstart på Beitostølen.

Prestasjonen i skiskytteråpningen var også førsteklasses. Eckhoff sier følgende til NTB om hvor langt den ville ha holdt i verdenscupen.

– Jeg tror kanskje det hadde vært en pallplass, men man vet jo aldri, for det er umulig å styre konkurrentene sine.

Blir enda sterkere

– Kommer du enda sterkere til verdenscupåpningen i Pokljuka?

– Ja, jeg håper det. Jeg føler jeg er litt stinn, men likevel i god treningsform. Nå er jeg samtidig litt lei av å trene, så jeg gleder meg til å gå konkurranser i stedet, sa 28-åringen.

Ingrid Landmark Tandrevold ble nest best av de norske skiskytterkvinnene lørdag. Hun hadde to bom og tok femteplassen. Det var 1.07,1 opp til lagvenninnen Eckhoff.

– Et OK løp, men jeg var litt klønete på standplass, sa Tandrevold til NRK og viste til at hun var nær ved å krasje under en av skytingene.