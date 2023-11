Det er ikke vanskelig å forstå at mange kvier seg for å oppsøke Nav når man ser hvordan etaten behandler sensitive personopplysninger, mener Rødt.

Datatilsynet mener Nav bevisst har brutt loven og har varslet et gebyr på 20 millioner kroner. Da tilsynet sjekket, ble det funnet tolv lovbrudd knyttet til personvern.

– Nok en gang ser vi at trygda mennesker mangler grunnleggende rettsvern, sier Rødts Mímir Kristjánsson.

Han betegner det som har skjedd som en skandale. Det er åpenbart at både regjeringen og Stortinget må på banen for å rydde opp, mener han. Rødt-politikeren påpeker at personvernbrudd kan svekke viktig tillit til velferdssystemet.

– Jeg er redd for at denne skandalen skremmer folk bort fra Nav, sier Kristjansson.

Han viser til at mange opplever en fattigdomskrise og vi ser at matkøer vokser. Oppfordringen fra arbeidsministeren og Nav-sjefen er at folk må oppsøke Nav for å be om hjelp.

– Det er jeg helt enig i, men når vi ser hvordan Nav har behandlet sensitive personvernopplysninger, er det ikke vanskelig å forstå at mange kvier seg for det, sier han.