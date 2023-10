Fossilbiler forbys i deler av Stockholm sentrum

Stockholm kommune styres av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet og Miljöpartiet, og de rødgrønne partiene er nå blitt enige om det nye bilkravet.

– Målet er å skape et bedre luft- og lydmiljø for dem som bor her, sier trafikkborgarråd Lars Strömgren fra Miljöpartiet til SVT.

Området som omfattes av forbudet, er i utgangspunktet 20 kvartaler stort. Planen er at området senere skal utvides.

– Symbolpolitikk

I utgangspunktet blir bare elbiler og gasskjøretøyer med lave utslipp tillatt i den nye miljøsonen. For tyngre kjøretøyer tillates også ladehybrider med lave utslipp.

Opposisjonen i kommunen er sterkt kritisk til endringen.

– Dette er ideologisk symbolpolitikk, sier Dennis Wedin fra Moderaterna.

Tiltaket vil gjøre sentrum mindre tilgjengelig, mener Wedin. Han frykter at de som ikke har råd til elbil, vil bli utestengt.

For å få ned utslippene vil Wedin heller satse på flere ladestasjoner og vurdere nye bilfrie gater.

– Trenger bedre luftkvalitet

Strömgren peker på at forbudet kommer i en del av byen der det er et stort engasjement for raskere elektrifisering.

– Miljøsonen innføres i et område med mange gående og syklende der luftkvaliteten trenger å bli bedre, sier han.

Også drosjer og transport omfattes av bensin- og dieselforbudet. En beslutning om utvidelse av miljøsonen skal tas i løpet av 2025.