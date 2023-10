– Selv om vi her går noe tilbake sammenlignet med en veldig god måling i september, er dette fortsatt gode tall for Høyre, sier partileder Erna Solberg til ABC Nyheter.

På oktobermålingen fra Opinion, laget på oppdrag fra ABC Nyheter og Altinget, går Høyre tilbake 4,4 prosentpoeng til en oppslutning på 25,6.

Valgforsker og statsviter ved universitetet i Stavanger, Svein Erik Tuastad, mener det er liten tvil om at habilitets- og aksjesaken knyttet til Erna Solberg og hennes ektemann Sindre Finnes er årsaken til tilbakegangen.

Statsviter Svein Erik Tuastad mener oktobermålingen til ABC Nyheter og Altinget kan være et vippepunkt for Erna Solberg. Foto: Universitetet i Stavanger

– Jeg tror denne målingen og TV 2-målingen for et par dager siden kan være et vippepunkt i hele Erna-saken. Hun ser ut til å bli en belastning for Høyre, sier han til ABC Nyheter.

Tuastad mener det blir mer og mer risikabelt for Høyre å satse på Solberg.

– For det er ikke sikkert at belastningen hun i dag representerer på grunn av denne saken, vil være borte før neste stortingsvalg.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Statsviteren mener at de som trodde at Høyre hadde et slags særegent, lojalt velgergrunnlag må tro om igjen.

– Målinger viser, og særlig denne, nå at fallet i oppslutningen til Høyre er svært stort og klart utenfor feilmarginen. Erna er ikke lenger stjerna, og det kan endre strategiplanene internt, sier Tuastad.

– Utslagene er svært store

På flere målinger etter valget har Høyre hatt tilbakegang.

– Det har nå kommet fire stortingsmålinger etter valget. På alle er det klar tilbakegang for Høyre, på denne målingen er utslagene svært store og dessuten klart signifikante. Det er ingen andre saker som kan forklare en slik tilbakegang. Det er også helt logisk, sier Tuastad.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Erna Solberg er tydelig på at det ikke er noen tvil om at aksjesaken går utover tilliten til henne.

– Jeg er veldig lei meg for den situasjonen vi er i. Det er en alvorlig sak, fordi det Sindre har gjort innebærer at jeg i realiteten har vært inhabil i saker jeg har vært med på å behandle som statsminister. Selv om han ikke var ærlig, er det mitt ansvar alene at jeg ikke spurte, gravde og sjekket bedre opp i hans aksjehandel i årene jeg var statsminister, sier hun.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Se alle partienes oppslutning i faktaboksen under:

Opinions partimåling på vegne av Altinget/ABC Nyheter for oktober 2023 Ap: 20,2 prosent (-0,7)

Høyre: 25,6 prosent (-4,4)

Sp: 6,0 prosent (+1,3)

Frp: 12,3 prosent (-0,5)

SV: 9,1 prosent (-0,9)

Rødt: 6,6 prosent (+2,0)

Venstre: 6,0 prosent (+1,4)

MDG: 4,1 prosent (+0,9)

KrF: 3,3 prosent (+0,4)

Andre: 6,9 prosent (+1,6) – størst av disse er INP med 4,8 prosent (+2,2)



Opinions partibarometer for oktober 2023 er basert på telefonintervjuer av et tilfeldig utvalg av 1000 personer.



79 prosent har avgitt svar om partipreferanse.



Telefonintervjuene er gjennomført i perioden 26. september - 2. oktober.



Barometeret er beregnet på grunnlag av spørsmål om partipreferanse i dag og partipreferanse ved stortingsvalget 2021. Følgende spørsmål ble stilt: «Dersom det var stortingsvalg i morgen, hvilket parti ville du da stemme på?» – «Stemte du ved stortingsvalget i 2021? I så fall, hvilket parti stemte du på da?»



Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer som varierer mellom 1 og 3 prosentpoeng. De største partiene har de største feilmarginene. Resultatene er vektet på kjønn, alder og stemmegivning ved stortingsvalget 2021.



Kilde: Opinion

INP «på vippen»

Arbeiderpartiet går marginalt tilbake til 20,2 prosents oppslutning. Det skiller 0,7 prosentpoeng fra septembermålingen. Rødt får en oppslutning på 6,6 prosent og øker mest av partiene på Stortinget fra forrige måling. Fremgangen er på to prosentpoeng.

Industri- og Næringspartiet (INP) gjør også et solid byks fra septembermålingen. Partiet får en oppslutning på 4,8 prosent, opp 2,2 prosentpoeng.

Rådgiver i Opinion, Martin Stubban, tror ikke Finnes-saken har påvirket Høyre i særlig grad på denne målingen.

– Jeg tror dette er en bekreftelse av en trend som begynte i august. Før sommeren hadde Høyre aktivert mange velgere, noe som for eksempel ikke Arbeiderpartiet hadde gjort. I løpet av valgkampen mobiliserte andre partier sine velgere og da jevnet det seg ut, sier han.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Selv om Høyres opplever stor tilbakegang, går også Ap tilbake på oktobermålingen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Dilemmaet til Arbeiderpartiet den siste tiden er at når lekkasjene til Høyre går ned, så går lekkasjene til Rødt og SV opp. I sum gjør det at de ligger stabilt. De har hevet seg over de verste målingene de hadde før sommeren. Sånn sett er det positivt for dem, selv om det er mye misnøye i partiet, sier Stubban.

Han trekker også frem økningen til INP.

– Det som er veldig spennende er at ingen av blokkene har flertall. INP er over sperregrensa og «på vippen».

Arbeiderpartiet: – Altfor dårlig

ABC Nyheter har spurt Arbeiderpartiet om grunnen til at partiet ikke greier å øke oppslutningen når Høyre, Norges andre store styringsparti, står i en tillitskrise og går signifikant ned.

På tekstmelding svarer partisekretær Kjersti Stenseng følgende via sin rådgiver:

– Arbeiderpartiet gjør det altfor dårlig, og det må vi ta på alvor. Vi er i gang med en grundig evaluering av valgkampen for å finne ut hvordan vi skal få flere til å stemme Arbeiderpartiet.