På en ny statsministermåling får Erna Solberg (H) kun 30 prosents støtte, mens Jonas Gahr Støre (Ap) får 22 prosent. 38 prosent vil helst ikke ha noen av dem.

Det viser en undersøkelse Respons Analyse har laget for VG.

På tidligere målinger har rundt 90 prosent svart at de vil ha enten Støre eller Solberg som statsminister, men på undersøkelsen som er laget denne uken får de kun støtte fra 52 prosent av de spurte til sammen.

Valgforsker Johannes Bergh sier til avisen at støtten til Solberg har endret seg etter aksjesaken til ektemannen Sindre Finnes.

– Etter disse sakene har Erna Solberg blitt en mer polariserende politiker, som har støtte blant sine egne, men ikke blant andre, sier Bergh.

Han mener samtidig at Støres 22 prosent er «et veldig svakt tall».

– Det er Støre som er statsminister, og han som nå trenger den støtten. Det er et uttrykk for en bred kritikk av regjeringen, som vi har sett gjennom mye av Støres periode. Velgerne har forlatt de to regjeringspartiene, og er kritiske til regjeringen, sier Bergh.