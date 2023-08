Det skriver den britiske avisen The Telegraph.

Dersom avisens avsløringer stemmer, vil USA og Kyiv trolig reagere kraftig.

Ifølge avisens kilder skal Kina ha bidratt til å forsyne det russiske militæret med blant annet helikoptre, droner, optiske sikter og andre essensielle råvarer for å holde Putins blodige angrepskrig i gang.

Våpen verdt 2,2 milliarder kroner



Den omfattende våpenhandelen mellom Moskva og Beijing skal for inneværende år ligge an til å være i størrelsesorden 2,2 milliarder norske kroner, skriver Kyiv Independent.

Ifølge The Telegraph skal Kina ha intensivert sine våpenleveranser i forkant av invasjonen. Et kinesisk selskap skal blant annet ha sendt 1.000 droner til Russland i månedene frem til Putin ga ordre om å invadere Ukraina med tropper tilsvarende 130.000 soldater.

Droner har spilt en avgjørende rolle i krigføringen, og påført Ukraina store tap.

Avsløringen om den storstilte våpeneksporten kaster mørke skygger over Kinas forsøk på å spille en fredsskapende rolle i krigen, som trolig har kostet flere hundre tusen soldater livet. Enda flere er lemlestet. Både militære og sivile.

Kinesisk fredsplan avvist



Kinesiske myndigheter har hele tiden avvist å ha eksportert våpen til Putins krigsmaskin, og hevdet sin nøytralitet i spørsmålet om skyld og ansvar.

Kinesiske utsendinger har reist både til Moskva og Kyiv med konkrete fredsplaner, men uten å stille krav om at russiske styrker må trekke seg betingelsesløs tilbake fra okkupert ukrainsk territorium, slik Zelenskyj krever. Derfor har ikke Ukraina kunne godta Kinas fredsforslag.

Russland forbruker enorme mengder våpen og ammunisjon. Ettersom landet er underlagt omfattende vestlige sanksjoner, er den russiske våpenindustrien delvis lammet. Men Kina og andre land, som Iran, sitter også på komponenter som tidligere ble importert fra Vesten. Dermed kan Russland fortsette å produsere våpen og ammunisjon.

Kina på fredskonferanse



Kina deltok nylig på en storstilt fredskonferanse i Saudi-Arabia, noe som vakte oppsikt og ga håp om en mer aktiv kinesisk rolle i å oppnå fred.

Storkrigen mellom Europas to største land stikker kjepper i hjulene også for Kinas økonomi, som for tiden opplever tilbakegang og stigende arbeidsledighet.

Kina er helt avhengig av tilgang til verdensmarkedene, og at disse fungerer. Krigen har utløst dyrtid, skyhøy inflasjon, matvare- og energikrise. Det svekker Kinas inntekter på kort og lang sikt.

Det haster for Kina



Derfor haster det også for Kina å få avsluttet krigen så snart som mulig. Selv om Kina har nydt godt av russisk olje og gass på billigsalg, har krigen store negative effekter også for verdens mest folkerike land.

Spørsmålet er om den siste avsløringen vil bidra til å svekke Kinas internasjonale status, og om våpenleveransene, dersom opplysningene stemmer, svekker landets troverdighet og autoritet.

Nato og amerikanske tjenestemenn har truet Kina med «alvorlige konsekvenser» dersom det viser seg at landet forsyner Russland med militærhjelp for å hjelpe Vladimir Putin til seier.

Det har ennå ikke kommet reaksjoner fra Beijing, Washington, Moskva eller Kyiv.

