Sharon Osbourne, kanskje mest kjent som kona til rocke-legenden Ozzy Osbourne, deltok forrige uke i podkasten «Club Random with Bill Maher».

Der gikk hun detaljert til verks om sin ubehagelige opplevelse med slankemedisinen Ozempic.

– Det er forskjellig for alle, men for meg var de første ukene noe jævla dritt fordi du kaster opp hele tiden. Du føler deg så kvalm, sa 70-åringen, ifølge New York Post.

«The Olympic»

Den mye omtalte slankemedisinen. Foto: George Frey / Reuters / NTB

Diabetesmedisinen Ozempic har den siste tiden fått mye oppmerksomhet, og blitt en Hollywood-«snakkis» for å være en ekstremt effektiv metode å oppnå vekttap på.

– Denne medisinen gjorde livet mitt til helvete, har en kvinne tidligere uttalt i en CNN-artikkel.

Selv om Osbourne ikke nevnte medisinen ved navn, uttalte hun at hun tok «injeksjonen som alle tar», og podkast-vert Maher repliserte med vitsen: «The Olympic».

Kjenner ikke sult

Osbourne la til at det ga seg etter noen uker – da var hun bare ikke sulten lenger. Selv når hun nå har sluttet på medisinen kjenner hun fortsatt mangel på sult:

– Magen din krymper, og du endrer deg.

Osbourne har tidligere uttalt seg på TV om inntak av en slankemedisin som fikk henne til å miste over 13 kilo, men heller ikke da ville hun konkret navngi Ozempic som den aktuelle medisinen.

I desember ble Osbourne sendt til sykehus, men det er ukjent hva som var bakgrunnen for innleggelsen. NY Post har heller ikke lykkes med å få noen kommentar til de nye uttalelsene fra hennes representanter.