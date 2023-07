AUF-lederen med oppfordring: Alle skoler i Norge bør besøke Utøya

– Jeg håper at kommuner rundt i hele landet setter av penger sånn at elevene kan komme på besøk, sier Hoem til NTB.

Lørdag er det tolv år siden terrorangrepet mot AUFs sommerleir på Utøya og regjeringskvartalet i Oslo. 77 personer ble drept i angrepet, 69 av dem på Utøya.

Hoem påpeker at etter hvert som årene går, er det stadig flere av dem som går på ungdomsskole og videregående, som nesten ikke har noen egne minner fra da terrorangrepet skjedde.

– Da blir det ekstra viktig å komme og se på hva som har skjedd, og lære av historien, sier hun.

– Kan forhindre at det skjer igjen

Årlig deltar rundt 12.000 unge på demokrativerksted over en eller flere dager på Utøya.

– Vi vet jo at det er enklere og billigere å komme for dem som bor nærmere, men ved at flere lærer om det, kan vi forhindre at det skjer igjen, sier Hoem.

AUF-lederen mener at et besøk på Utøya kan gjøre det lettere å snakke om terrorangrepet – at man kan fjerne eventuell berøringsangst rundt tematikken.

– Det betyr veldig mye at elever over hele landet får kjennskap til historien. Det kan også være med å stoppe konspirasjonsteorier – at man får se skuddhullene der det skjedde, sier hun.

– Felles ansvar

Det er AUF som eier Utøya. Besøkssenteret på øya driftes gjennom selskapet Utøya AS, mens 22. julisenteret i Oslo er statlig og underlagt Kunnskapsdepartementet.

– Tolv år er jo veldig mange år. Samtidig oppleves det som ganske kort. Jo mer tid som går, jo mer bevisst blir vi også på at vi som samfunn er nødt til å forvalte historien sammen, sier Hoem.

Hun sier at hun og de andre som opplevde terrorangrepet på Utøya og i regjeringskvartalet, ikke kan ta det ansvaret alene.

– Det er noe vi må gjøre i fellesskap.