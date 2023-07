Kommunen sier nei til flyktningmottak på hotell i Holmestrand

Før helgen ble det kjent at Holmestrand fjordhotell i august skal være klare til å ta imot 150 asylsøkere. Torsdag ettermiddag møttes formannskapet i kommunen til et ekstraordinært møte.

Der ble det vedtatt å si nei til planene for hotellet, fordi bygningen kun er godkjent for hotelldrift, skriver NRK.

– Hotellets reguleringsplan sier at det skal drives hotell der, og at et flyktningmottak vil være i strid med den planen som er vedtatt, sier ordfører i Holmestrand Elin Gran Weggesrud

Hun understreker likevel at kommunen ønsker flyktninger velkommen.

Selskapet som skal drive mottaket på hotellet, sier de avventer tilbakemelding fra UDI og at de foreløpig fortsetter arbeidet som planlagt.