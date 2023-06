Regjeringen endrer regelverket slik at dagligvaregigantene ikke kan hindre hverandre i å etablere seg på diverse eiendommer.

– Jeg synes det er veldig uheldig praksis, spesielt når vi vet at konkurransen i dagligvarebransjen er for dårlig, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) til E24.

Dagligvareaktørene kan forby andre å starte butikk ved at en erklæring tinglyses på eiendommen – som hindrer at andre kan åpne butikk i lokalet. Slike sperringer heter på fagspråket negative servitutter. I 2021 kom Konkurransetilsynet fram til at det finnes 372 negative servitutter som kan være til hinder for dagligvarevirksomhet.

– Det er flere ting som gjør det vanskelig for nykommere å være med i konkurransen, og én av dem er tilgang på gode næringsarealer, sier Vestre.

Forbudet blir vedtatt i forskrift etter sommeren og vil tre i kraft fra 1. januar. Butikkjedene stiller seg bak et forbud, skriver nettstedet.