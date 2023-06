Mehl ber om oppfølgingsplan fra politiet og PST

– Jeg vil få deres forsikringer om at dette har høyeste prioritet hos PST og politiet. Jeg har bedt om å få en konkret oppfølgingsplan innen utgangen av juni, sier justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) til NTB.

Dersom det er tiltak som bør iverksettes umiddelbart så må det skje uten opphold, understreker hun.

Hun holdt en pressekonferanse torsdag ettermiddag etter at et evalueringsutvalg la fram en rapport om skytingen mot to utesteder, natten før Pride-paraden i Oslo i juni i fjor.

– Det er vondt at utvalget peker på at angrepet muligens kunne vært avverget, sier justisministeren.

Særlig PSTs håndtering i forkant av angrepet får hard kritikk i rapporten.

Justisministeren opplyser at hun har bedt om å få komme til Stortinget for å redegjøre for rapporten.

– Det mener jeg er riktig og naturlig når dette er en sak hvor det er et stort felles engasjement i alle partier og alle politiske miljøer.

Mehl beklager ikke selv

Mehl sier hun stiller seg bak beklagelsen fra PST-sjefen Beate Gangås.

– Jeg stiller meg bak at PST har beklaget for de feilvurderingene som er gjort, og konsekvensene det har fått, sier Mehl, som videre påpeker at Gangås begynte i jobben etter skytingen.

Men Mehl vil ikke selv beklage det som er skjedd.

– Dette er en rapport som tegner et veldig mørkt bilde, og jeg mener det er riktig at PST som ansvarlig aktør etter det rapporten viser, har kommet med en sånn beklagelse, sier hun.

– Som jeg tidligere har sagt, det varselet som har vært diskutert, er også noe som regjeringen ikke kjente til før angrepet, fortsetter hun.

Varselet hun viser til, fikk PST fra E-tjenesten fem dager før angrepet skjedde. I varselet knyttes den kjente norske islamisten Arfan Bhatti til det forestående angrepet.

Kritikk fra det skeive miljøet

Justisministeren understreket at hun føler med den frykten mange skeive har følt etter angrepet 25. juni i fjor.

– Til dere vil jeg si, på vegne av meg selv og hele regjeringen: la det ikke være tvil om at vi ser dere. Vi er der for dere. Vi skal gjøre alt vi kan for å beskytte dere.

Mehl sier politiet og PST har forberedt seg godt og i lang tid for å skape trygghet under årets Pride-feiring.

Ministeren har fått kritikk fra det skeive miljøet for å ikke kalle angrepet for et terrorangrep. Statsråden har forklart dette med at hun ikke kan forskuttere politiets etterforskning.

– Framstår som terror

På pressekonferansen sa hun imidlertid at «angrepet framstår som et terrorangrep og har fått konsekvensene av et terrorangrep»

– Det var viktig å anerkjenne at selv om vi ikke kan vite motivet til gjerningspersonen eller intensjonen, så har dette rammet det skeive miljøet spesielt. I dag var det viktig for meg å være tydelig på det, fordi jeg tror det er en viktig anerkjennelse for dem å få. Jeg ønsker ikke at det skulle være noe tvil om det, sier Mehl til NTB.

To menn ble drept, ni personer fikk skuddskader og ytterligere 25 personer fikk andre skader i kaoset som fulgte da Zaniar Matapour løsnet skudd mot Per på hjørnet og London pub i Oslo natt til 25. juni.