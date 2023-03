Et forslag om å gi Ukraina ammunisjon for 2 milliarder euro står på programmet når EUs utenriks- og forsvarsministre møtes i Brussel i dag.

Nye sanksjoner mot Iran og utviklingen i Tunisia skal også diskuteres.

Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba er ventet å delta digitalt på møtet for å orientere ministrene om situasjonen på bakken.

En av de viktigste sakene er hvorvidt EU skal gi Ukraina artillerigranater verdt 2 milliarder euro – tilsvarende nesten 23 milliarder kroner – både til øyeblikkelig og langsiktig bruk.

En slik plan forutsetter at EU går til felles innkjøp av ammunisjon.

Les alt om Ukraina-krigen her!

Ukraina har bedt EU om 350.000 granater i måneden for at ukrainske styrker skal greie å stå imot de russiske invasjonsstyrkene. Behovet er også knyttet til at Ukraina ønsker å iverksette en motoffensiv mot russiske styrker i Øst-Ukraina senere i år.

– Tid er avgjørende

EUs utenrikssjef Josep Borrell har uttalt at tid er helt essensielt, og at EUs leveranser både må være større og skje raskere.

Planen innebærer at det bevilges 1 milliard euro for å få EU-land til å gi fra seg enda mer av ammunisjonen de har på lager. Neste trinn er å bruke ytterligere 1 milliard euro på å bestille granater til Ukraina. Disse skal produseres av europeisk våpenindustri.

Et så stort felles våpeninnkjøp er noe helt nytt i EU, og medlemslandene har blant annet vært uenige om det er EU sentralt eller de enkelte medlemslandene som skal forhandle med produksjonsselskapene. Et annet spørsmål er om ammunisjon kun skal kjøpes av europeiske selskaper.

Søndag ble EU-ambassadørene enige om de siste punktene, og ifølge ikke navngitte diplomater er det mulig det kommer klarsignal fra ministrene på mandagens møte.

Se video: Unikt innblikk: Ukrainske fallskjermjegere ved frontlinjen

Krav til forhandlinger

På møtet skal ministrene også diskutere Ukrainas betingelser for å innlede fredsforhandlinger med Russland, samt tiltak for å gjøre det lettere for Ukraina å eksportere varer til utlandet.

Et annet viktig punkt er hva som bør skje videre når det gjelder å stille Russland til ansvar for å ha tvangsflyttet ukrainske barn til russisk territorium.

Fredag utstedte Den internasjonale straffedomstolen (ICC) en arrestordre på president Vladimir Putin, som anklages for å ha medvirket til deportasjonene.

En arrestordre ble også utstedt mot det russiske barneombudet Maria Lvova-Belova, som har stått i spissen for å hente ukrainske barn til Russland, hvorav flere skal ha blitt adoptert bort til russiske par.