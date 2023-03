Senterpartiet går inn for skattekutt for næringslivet

På landsmøtet i Trondheim lørdag sa Senterpartiet ja til forslaget fra resolusjonskomiteen, ledet av nestleder Ola Borten Moe, om å innføre en forsøksordning med jobbskattefradrag for unge i utvalgte deler av landet.

Dermed børster partiet støv av et gammelt, men omstridt forslag.

– Vi er nødt til, fordomsfritt og pragmatisk, å sette oss ned og se på alle ulike tiltak som kan gjøre at vi får flere ut i arbeidslivet, sa Borten Moe til NTB i forkant av landsmøtet – som altså gir tommel opp.

Ville skrote formuesskatt

Senterpartiet går også inn for å øke bunnfradraget i formuesskatten. Det innebærer å heve innslagspunktet, altså når formuesskatten slår inn. I dag er dette på 1,7 millioner kroner for enslige og 3,4 millioner kroner for ektefeller.

Partiet vil også redusere formuesgrunnlaget for driftsmidler, altså hvordan man verdsetter maskiner og andre ting bedrifter bruker i sin virksomhet, når formuesskatten skal beregnes.

Mange landsmøtedeltakere var også på talerstolen og argumenterte sterkt for et forslag om å skote formuesskatten helt på såkalt arbeidende kapital.

Men det advarte Borten Moe sterkt imot fra talerstolen.

– Begrepet «arbeidende kapital» er et strevsomt begrep og nesten umulig å definere, sa han.

Tommel ned

Et flertall på landsmøtet lyttet til nestlederen og vendte tommel ned for forslag.

Derimot går et flertall inn for et forslag om å gi Husbanken større rammer til boligbygging i distriktene.

Også et forslag om å jobbe for raskere behandling av arbeidstillatelser for arbeidssøkere utenfor Schengen-området, ble vedtatt.