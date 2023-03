Meta opplyste 9. februar at de hadde gjenåpnet Trumps Facebook- og Instagram-kontoer, men først fredag la han ut en ny post på Facebook.

I'M BACK! lyder den kortfattede teksten, som på sedvanlig Trump-vis er skrevet med store bokstaver.

Trump legger også ut en liten valgkampvideo med et klipp fra da han erklærte valgseieren over Hillary Clinton i november 2016, samt teksten TRUMP – Make America Great Again! – 2024.