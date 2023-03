– Jeg synes at regjeringen dessverre ligger bakpå i denne saken også. Dette er penger man ble enige om i statsbudsjettet, og jeg mener at pengene skulle kommet fra 1. januar i stedet for 1. mai. Når krisen er så ekstraordinær som den er, krever det kraftfulle og raske tiltak, sier Hoksrud.

Regjeringen øker grunnlønna til fastleger med 20 prosent fra 1. mai i år. Pasienter med store behov utløser større tilskudd. Forslaget har likevel utløst kritikk fra flere hold.

– Jeg ønsker alle midler til fastlegeordningen velkommen og er glad ordningen styrkes. Men om det vil bidra til at de nesten 220.000 uten fastlege nå vil få en fastlege, er jeg usikker på, sier Frp-politikeren.

Framfor alt synes han regjeringen ikke har gjort godt nok forarbeid.

– Vi har nærmest ingen kunnskap om hvordan den nye modellen vil fungere i praksis. Det er viktig at finansieringen er mest mulig treffsikker, men her skyter regjeringen i blinde.

Rødt er også svært kritiske til prosessen i regjeringens arbeid.

– Intensjonen til regjeringa med denne satsinga er god, og jeg håper jo at de med dette får til det de ønsker. Men jeg synes det er vanskelig å forstå hvorfor de gjør en så stor omlegging av finansieringsordningen uten å vente på ekspertutvalget det selv har satt ned, og uten å forankre det hos fagorganisasjonene, sier stortingsrepresentant Seher Aydar.