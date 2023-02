EU og Storbritannia enige om ny Nord-Irland-avtale

– Vi har funnet en måte å få slutt på usikkerheten for Nord-Irland, sa den britiske statsministeren da han kunngjorde avtalen mandag ettermiddag.

Han beskriver den som et gjennombrudd for å løse handelsproblemene i kjølvannet av brexit.

Nord-Irland-protokollen er en del av brexitavtalen som ble inngått mellom EU og Storbritannia da britene forlot EU. Protokollen var nødvendig for å hindre at det oppsto en «hard» grense mellom Nord-Irland og EU-landet Irland.

Den har imidlertid skapt stor frustrasjon blant den delen av befolkningen i Nord-Irland som ønsker et tett forhold til resten av Storbritannia ettersom den har skapt problemer for varetransporten mellom den britiske provinsen og det britiske fastlandet.

– Nytt kapittel

Sunak og EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen møtte pressen i Windsor i England mandag ettermiddag for å kunngjøre enigheten. Sunak beskriver avtalen – som har fått navnet Windsor-rammeverket – som starten på et nytt kapittel i forholdet til EU.

– Vi har endret teksten i den opprinnelige protokollen, sa Sunak.

– Avtalen vil sikre fri flyt av handelen i hele Storbritannia, sa han videre og kunngjorde at endringene vil fjerne tollbarrierer på varer som sendes til Nord-Irland fra det britiske fastlandet.

Von der Leyen sier avtalen betyr at forholdet mellom Storbritannia og EU igjen er på rett kurs.

Storbritannia og EU har forhandlet i over et år om den omstridte protokollen.

– Grensen i havet blir borte

Sunak gjorde det klart at enhver form for grense i Irskesjøen nå blir borte.

Dette er endringer som det nordirske unionistpartiet DUP har krevd for å ville ta plass i den folkevalgte nordirske forsamlingen og danne en ny samlingsregjering sammen med det republikanske partiet Sinn Féin, som vant forrige valg.

Avtalen innebærer at det lages to filer for eksport og import mellom Nord-Irland og resten av Storbritannia: En «grønn fil" for varer som blir værende i Storbritannia, og en «rød fil" for varer som skal videre til EU.

Ifølge Sunak skal de samme varene som finnes i supermarkeder på det britiske fastlandet, nå også finnes i Nord-Irland. Det samme gjelder legemidler. De som er godkjent av det britiske legemiddeltilsynet, skal også kunne selges i Nord-Irland.

Ny regjering?

Protokollen har fram til nå betydd at varer som sendes fra det britiske fastlandet til Nord-Irland, må kontrolleres for å hindre at de tar bakveien over irskegrensen og inn i EUs indre marked. Dermed ble det i praksis en grensekontroll på varer som flyttes mellom to britiske områder.

Nord-Irland har vært uten en fungerende regjering siden februar 2022, ettersom det probritiske unionistpartiet DUP nekter å ta del i en ny regjering. Partiet har heller ikke villet ta plass i provinsforsamlingen på grunn av Nord-Irland-protokollen.

Hvorvidt den nye avtalen er nok til å få partiet til å skifte standpunkt, er fortsatt uklart. DUPs leder Jeffrey Donaldson gjorde det mandag klart at partiet nå vil sette seg grundig inn i avtalen det er oppnådd enighet om, før de eventuelt vil gi sin tilslutning.