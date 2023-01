Regjeringen har sagt at langsiktige fastprisavtaler skal løse deler av næringslivets problemer med skyhøye strømregninger. Men det er det lunken stemning til både hos bedriftene og strømselgerne.

– Alt indikerer at disse fastprisavtalene ikke leverer som regjeringen lovet for næringslivet nå, og særlig ikke for små og mellomstore bedrifter. Derfor mener vi at å stille opp for bedriftene i første kvartal, er en god løsning, sier Høyre-leder Erna Solberg til VG.

Hun vil heller ha en rausere strømstøtte og foreslår at det settes av 2 milliarder kroner til det.

– Vi ser at det er få bedrifter som tegner seg for fastprisavtaler. Det er jo en indikasjon på at man ikke treffer behovene der ute, sier næringspolitisk talsperson Nikolai Astrup i Høyre.

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) reagerer på uttalelsene.

– Dette er hopp og sprett-politikk fra Erna Solberg, som slår beina under fastprismarkedet vi har jobbet for å få på plass. Det er uansvarlig av Høyre og sender helt motstridende signaler til bedriftene, sier Vestre til NTB.

Høyre-leder Erna Solberg vil ha en rausere strømstøtte til bedriftene. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Nå tilbys det langsiktige kontrakter ned mot 69 øre, og vi ser at selv de korteste kontraktene har falt 35 prosent i pris på kort tid og nå har havnet under 1 krone. I tillegg øker Høyre oljepengebruken i en tid med rekordhøy inflasjon. Det er ikke dette norske bedrifter trenger nå, sier næringsministeren.

Astrup i Høyre sier imidlertid at de i sitt alternative budsjett la opp til å bruke 5,3 milliarder mindre oljepenger enn regjeringen. Med de to nye milliardene bruker Høyre fortsatt 3,3 milliarder mindre, sier Astrup.