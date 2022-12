Arbeiderpartiet avviser ikke ny arveavgift

Arbeiderpartiet har ikke ønsket å gjeninnføre arveavgiften, men heller skjerpe formuesskatten og omfordele inntektsskatten.

Men nå sier partiets stortingsrepresentant Frode Jacobsen – som er medlem i finanskomiteen – at utvalgets forslag er «spennende», skriver Klassekampen.

Skatteutvalget foreslår å innføre en ny arveskatt og senke formuesskatten, altså omvendt av det Ap har stått for og motsatt av det partiet gikk på valg med.

– Det blir feil om partiet nå bare skal si nei til det fordi vi har ment det før. Nå må vi lese dette forslaget grundig, sier han.

– Skatteutvalget har levert et helhetlig forslag til nytt skattesystem, og det må vi gå igjennom på en helhetlig måte i høringen. Det er et spennende forslag, og det vil sikkert bli diskusjoner i Arbeiderpartiet der noen er for og noen er mot en del av forslagene. fortsetter han.

Skatteutvalgets forslag faller imidlertid på stengrunn hos opposisjonspartiet Høyre.

– Vi fjernet arveavgiften da vi satt i regjering, og vi har ingen planer om å gjeninnføre den, slår finanspolitisk talsperson Helge Orten fast.