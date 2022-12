Tidligere denne uken sa Frankrikes president Emmanuel Macron at Russland trengte sikkerhetsgarantier for å gå inn i fredsforhandlinger med Ukraina.

Uttalelsene fikk flere til å reagere. Nå har også Estlands statsminister Kaja Kallas uttalt seg.

– Beskjeden vi må si høyt og tydelig er at aggresjon ikke kan lønne seg, sa Kallas til Euronews, i lys av et toppmøte mellom EU og Vest-Balkan i Tirana, Albania.

– Hvis du angriper et suverent land, drar du ikke derfra med flere territorier eller flere ressurser. Du blir straffet for dette fordi vi i den internasjonale regelbaserte ordenen har blitt enige om at det er ulovlig å angripe et annet land, legger hun til.

– Imperialistiske drømmer kan ikke følges her

Med stikk til Macron, sier Kallas at hun ikke er interessert i å tilby Russland noe som helst.

I stedet er hennes fokus på at Ukraina skal overleve, og at Russland ikke kommer ut av det med noe som helst.

– Selvfølgelig må krigen stoppe til slutt, men den må stoppe fordi den ikke lønner seg. Hvis ikke gir det et signal til alle krigshissere, eller potensielle krigshissere, i verden om at: «Greit, du kan angriper et annet land, og til slutt vil du bli rikere fordi du har flere territorier».

– Imperialistiske drømmer kan ikke følges her, legger hun til.

Vil ha en spesialdomstol for Russland

Kallas har helt siden krigens start i slutten av februar fremmet en hard linje mot Russland.

Hun har flere ganger tatt til orde for de strengeste sanksjonene.

Tidligere i år tok hun, som statsminister i Estland, sammen med Litauen, Latvia, til orde for å opprett en spesialdomstol for å dømme Russland for krigsforbrytelsene de har begått i Ukraina.

– Krigsforbrytelser blir forfulgt av ICC og Ukraina, mens krigsaggresjon kun kan forfølges av et separat tribunal, og jeg tror EU kan være i front her, sa Kallas i forbindelse med et EU-toppmøte i oktober.