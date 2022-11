– Jeg tror det er mange som spør seg hvorfor familier som har god økonomi skal få den samme ytelsen som andre, sier Tajik til VG.

Hun og resten av styret i Rogaland Arbeiderparti foreslår nå at barnetrygden skal økes. Ap bør også vurdere skattlegging av barnetrygden gjennom inntektsskatten, mener Tajik. Det betyr at de som tjener mest, også skatter mest av barnetrygden.

Utregninger fra Finansdepartementet viser at barnetrygden kan økes fra 12.648 kroner i året til 20.157 kroner uten å koste staten en krone mer – hvis den skattlegges.

Helst vil Rogaland Ap øke barnetrygden mer enn dette.

– Helt på linje med Venstre

– Men jeg tror det er fornuftig, gitt den økonomiske situasjonen, at vi klarer å komme med forslag som lar seg gjennomføre selv uten å endre de økonomiske rammene for barnetrygden, slik at vi tydelig prioriterer de som har minst, på en måte som treffer hverdagen og lommebøkene deres, sier hun.

Venstre er svært fornøyd med forslaget fra Tajik. De foreslår i sitt alternative budsjett å øke barnetrygden med 8.000 kroner i året. Dette skal finansieres ved å skattlegge barnetrygden for dem med høy inntekt.

– Tajik er helt på linje med Venstres sosialpolitikk på dette området, det er nye og positive toner fra Arbeiderpartiet. Tajik var nylig arbeid- og sosialminister, og vi må tro at dette er et forslag regjeringen kan stille seg bak. Vi har derfor spurt nåværende statsråd Marte Mjøs Persen om regjeringen vil innføre denne modellen for barnetrygd, sier Venstre-nestleder Sveinung Rotevatn til NTB.

Klar for mer ansvar

Tajik gikk av som arbeids- og inkluderingsminister og nestleder i Ap i mars etter avsløringer om hennes bruk av pendlerbolig.

– Jeg har masse arbeidskapasitet, svarer Tajik på spørsmål om hun er klar for mer ansvar i partiet i fremtiden.

– Hvis det er sånn at det du egentlig spør meg om er om jeg skremt vekk fra å drive med politikk, så er jeg ikke det. Tvert imot er jeg veldig motivert for å bidra til å finne politiske løsninger for fremtidens Ap, sier hun videre.