– Jeg kjenner Xi, han kjenner meg, sa Biden da han søndag ankom G20-toppmøtet på Bali i Indonesia.

De to har møtt hverandre flere ganger tidligere, men ikke siden Biden ble president. Nå er forholdet mellom de to økonomiske supermaktene kjølig og preget av rivalisering.

Kina mektigere

Kina blir stadig mektigere, først og fremst økonomisk, men også militært i sin del av verden. Det ser USA på med stor bekymring.

Biden lovet søndag å si klart ifra til Xi om hvor grensene går, og han vil ifølge en sentral kilde i Det hvite hus også kreve «klare kjøreregler» i forholdet mellom de to land. Dette for «å sikre at konkurransen ikke blir til konflikt», sier kilden.

Taiwan og Nord-Korea

Forholdet til Taiwan blir et tema når de to lederne møtes på sidelinjen under G20-toppmøtet mandag, det samme blir Nord-Korea som Kina har et relativt tett forhold til.

Biden vil trolig be Xi legge press på Nord-Korea for å bremse landets atomvåpen- og rakettprogram, men observatører tviler på om den kinesiske presidenten vil si seg villig til dette.

Mektig

Xi sikret seg nylig en tredje presidentperiode og framstår nå som en av de mektigste kinesiske lederne på lenge. Han er trolig mer opptatt av det tette militære samarbeidet mellom USA og Taiwan, som Beijing og FN anser for å være en del av Kina.

Den usikre verdenssituasjonen som følge av Russlands invasjon av Ukraina, som har ført til kraftig økning i prisene på energi og matvarer, blir trolig også tema når de to lederne møtes.

Putin uteblir

Kina støtter ikke den russiske krigføringen, men har høstet kritikk fordi landet ikke slutter opp om sanksjonene USA og Europa har innført mot Moskva.

Russlands president Vladimir Putin deltar ikke under G20-toppmøtet, men har sendt sin utenriksminister Sergej Lavrov.