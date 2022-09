Tyskland: Naiviteten overfor Kina i handelsspørsmål er over

– Perioden der vi sa at det blir handel uansett sosiale og humanitære standarder, er over, sa Habeck på en pressekonferanse torsdag.

Den ble holdt etter at han var vert for et møte med handelsministrene fra G7-landene.

– Vi kommer til å etablere en robust handelspolitikk overfor Kina i Europa, slik andre internasjonale partnere også kommer til å gjøre, sa han og lovet en reaksjon på kinesisk proteksjonisme.

I en felles uttalelse etter møtet, sier G7-landenes ministre at de vil øke presset på Russland og begrense Moskvas måter å finansiere krigføringen i Ukraina.