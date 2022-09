Også fire nære allierte av ordfører Gaël Perdriau i industribyen ble pågrepet for utpressingsforsøket mot hans tidligere varaordfører, ifølge statsadvokaten i Lyon.

De fem etterforskes nå for brudd på privatlivets fred, grov utpressing og misbruk av offentlige midler. Etterforskningen dreier seg om en video som ble tatt opp i all hemmelighet på et hotellrom i Paris i 2014.

Videoen skal angivelig vise at ordførerens politiske rival sammen med en annen mann. Ordføreren skal ha ønsket å ødelegge mannens karriere og anklages for å sette opp en felle. Det var nyhetssiden Mediapart som brakte saken fram for offentligheten.

Perdriaus parti, det konservative Republikanerne, har kunngjort at de vil begynne en eksklusjonsprosess. Ordføreren var nestleder i partiet fram til i fjor.

– Republikanerne kan kun fordømme de skruppelløse metodene som ble brukt av Saint-Etiennes ordfører mot en politisk rival. Disse metodene er uverdige en representant for den franske republikk, skriver partiet i en uttalelse.