Til uken samler Ap-lederen regjeringen til konferanse om neste års statsbudsjett. I et intervju med E24/Aftenposten legger han seg på samme linje som finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og varsler et stramt budsjett. Det betyr blant annet mindre oljepengebruk. Målet er å komme under 2,9 prosent av oljefondets verdi.

Kan måtte vike

I Hurdalsplattformen la regjeringen fram ambisjoner om kostbare investeringer innen blant annet velferdstjenester, infrastruktur og nye næringer. De kan måtte vike for et statsbudsjett som må ta hensyn til økte priser, krig i Ukraina, strømstøtte og ikke minst en rente som på under et år har gått fra 0 til 1,75 prosent.

– Mye av det vi har i plattformen må enten vente og tas senere eller settes til side i den situasjonen vi er i nå, sier statsministeren.

Renten får skylden for innstrammingene

Støre sier ikke noe konkret om hva som legges bort, men selv innenfor et stramt budsjett har han som mål å «ta godt vare på» viktige sider av velferdsstaten og «fordele rettferdig».

Han løfter fram hensynet til renten som en hovedårsak til budsjettinnstrammingene.

– Norges Banks oppdrag er å få ned den høye prisveksten. Det skjer ved å dra inn kjøpekraft gjennom å øke rentene. Da kan ikke vi hive på mer kull og pøse ut kjøpekraft over statsbudsjettet, forklarer Støre.