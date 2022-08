Lan Marie Berg ønsker ikke å overta som MDG-leder

Berg sier hun ikke har ambisjoner om å bli partileder etter Bastholm, som onsdag kunngjorde at hun går av førstkommende mandag.

– Nei, jeg har ikke planer om det, sier hun til NTB.

– Du ønsker ikke være kandidat?

– Nei.

Berg sier hun gjerne ser for seg en rolle i partiledelsen, men vil ikke avklare nærmere hva hun legger i det – for eksempel om hun kan tenke seg å bli nestleder.

Hun viser til at partiet nå først må avklare prosessen mot et ekstraordinært landsmøte, og at det så blir en oppgave for valgkomiteen å se på mulige kandidater.

Partileder utenfor Stortinget

MDG har i dag tre representanter innvalgt på Stortinget: Une Bastholm, Lan Marie Berg og Rasmus Hansson. Heller ikke Hansson ønsker å overta partiledervervet. Dermed ligger det an til at MDG får en partileder som ikke er innvalgt på Stortinget.

Hansson viser til at han allerede har vært leder, og at det derfor er uaktuelt for ham å ta en ny runde. Han var en av partiets to talspersoner da partiet hadde denne modellen.

– Vi har en ambisjon om å bli et større parti som har et mye mer innflytelse på norsk politikk. Til det trenger vi nye folk, flere folk og mer bredde. Det er viktigere enn at en gammel en skal prøve seg om igjen, sier Hansson til NTB.

Hansson håper flere melder seg

Nestleder Arild Hermstad vil overta som fungerende leder fra mandag. Han er foreløpig den eneste som har erklært åpent at han kan tenke seg å overta jobben permanent. Partiets andre nestleder Ingrid Liland sier til VG at hun ikke er aktuell som ny leder.

Hansson gir Hermstad sin fulle støtte som fungerende leder. Samtidig håper han at flere vil melde seg på i kampen om vervet. Han mener det nå åpner seg et rom for partifeller lokalt og regionalt å tre fram.

– Det er bra for partiet og partiutviklingen. Men det må ikke tolkes som noen mistillit til Arild, sier han.

– Han er en kjempegod lederkandidat, så den som skal slå ham, må være god.

Om det blir det kamp om ledervervet, er det utelukkende positivt, mener partiveteranen.

– Ja, det synes jeg alltid. Det er hele vitsen med at man har nominajsonaprosesser og valg på landsmøter. At vi som parti skal velge den vi synes er best.

Berg: Ikke noe problem

Det er ikke et problem for MDG om partiet får en ny leder som ikke er innvalgt på Stortinget, mener Lan Marie Berg.

Hun viser til at hun var en profilert figur for partiet i mange år før hun ble stortingsrepresentant.

– Jeg mener det vil være fullt mulig. Jeg vil gjøre alt jeg kan for at det skal fungere godt, sier hun.

Til NRK opplyser Berg at hun blir partiets nye parlamentariske leder når Une Bastholm mandag trekker seg fra ledervervet i MDG.