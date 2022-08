Støre tror på raskere fornybar kraftproduksjon i Europa

Det sa Støre etter sitt møte med Tysklands statsminister Olaf Scholz mandag.

På spørsmål fra NTB om kampen mot klimaendringene og det grønne skiftet blir nedprioritert i en kortsiktig jakt på lavere energipriser, svarte Støre at han paradoksalt nok tror at krigen i Ukraina og utfasing av russisk gass, vil bety en akselerasjon av fornybar kraftproduksjon i Europa.

– Hvis vi tar politisk ansvar, kan vi raskere nå klimamålene ved å investere i de nye fornybare kildene som havvind, sol, vind og land, sa Støre.

Han sa videre at han i dagens situasjon har forståelse for at land må treffe tiltak som er krisetiltak på kort sikt.

– At det i en overgang kan det være nødvendig for eksempel å gjøre som Tyskland, at man har en viss forlengelse av kullkraft, sa Støre.

– Men det kommer ikke til å bremse hastigheten med utviklingen av det fornybare. Derfor har jeg større tro nå på at vi kan nå de målene. Men det kommer til å kreve at vi bygger ut nettkapasitet for at ny fornybar kraft kan transporteres til industri og husholdninger, fortsatte han.