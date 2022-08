Regjeringens varsler søndag at den vil øke strømstøtten til husstander til 90 prosent fra 1. september – en måned enn tidligere planlagt. Det gjelde for kostnader over 70 øre per kilowattime.

– Det er godt mulig Høyre er fornøyd med dette, siden de foreslo å gi det samme lommerusket selv nylig, men det er en hån mot folk. Det eneste som virkelig vil avhjelpe situasjonen, er Frps forslag om 50 øre makspris på strøm for alle, også bedrifter, sier Listhaug i en kommentar til NTB.

Rødt vil fortsatt ha strømkrise-møte i Stortinget

Rødt fastholder sitt krav om å avbryte stortingsferien for å få tatt grep om kraftkrisen. – Stortinget må samles for å ta stilling til regjeringens forslag.

– Mens regjeringen har grenseløs tålmodighet, sliter folk desperat med strømregningen, og magasinene tømmes, sier energipolitiker Sofie Marhaug for Rødt på Stortinget til NTB.

Hun understreker at Rødt har en strømpolitikk som går lengre enn regjeringen legger opp til med sine forslag, som ble kjent søndag kveld. Partiet vil ha en makspris på 35 øre kilowattimen og full eksportstopp når fyllingsgraden i magasinene er for lav.

– Stortinget må samles for å ta stilling til regjeringens forslag og styrke dem der de er utilstrekkelige. En makspris på strøm er et krav som bare får mer og mer støtte, både fra folk, fagbevegelse og næringsliv. Det må også Stortinget ta stilling til nå, sier hun.

KrF mener strømpakken er for svak

KrF-leder Olaug Bollestad etterlyser strømtiltak for bedriftene og er ikke fornøyd med regjeringens tiltak for husholdningene.

– Jeg mener regjeringens strømforslag blir hult. KrF vil jobbe for en makspris på 50 øre og 100 prosent dekning over det, sier Bollestad til NTB.

Regjeringen varsler også at det kommer tiltak for næringslivet, men Bollestad er redd de ikke blir gode nok.

– Gjennom våren og sommeren har vi hørt varsku fra en rekke aktører i næringslivet med kniven på strupen. Allikevel fortsetter regjeringen å famle. Dersom det ikke settes inn kraftfulle tiltak nå, så kan det være kroken på døra for mange hardtarbeidende bedrifter, advarer hun.

Venstre støtter strømstøtte fra september

Venstre støtter regjeringens forslag om økt strømstøtte fra 1. september.

– Det er ingen grunn til å vente med økt strømstøtte, sier Venstres talsperson for transport, miljø og energi Ola Elvestuen til NTB.

– Samtidig er det ingen tiltak for å hjelpe folk til å redusere strømbruken. Venstre vil presse på for å få inn ENØK-tiltak, understreker han.

Elvestuen vil også vite hva slags hjelp næringslivet skal få.

– Venstre har helt siden desember 2021 foreslått strømstøtte til små og mellomstore bedrifter som er mest utsatt for høye strømpriser, men hver gang blitt nedstemt av Ap, Sp og SV. Foreløpig kjenner vi ikke hvordan utsatte bedrifter skal hjelpes, men vi må få det på plass, sier han.

Høyre: Glad for at regjeringen har lyttet

Høyre er fornøyd med at regjeringen nå går inn for det samme som partileder Erna Solberg foreslo før helga: 90 prosent strømstøtte fra 1. september.

– Jeg er veldig glad for at regjeringen lytter til Høyre og øker strømstøtten allerede fra 1. september, men det haster å få på plass en ordning for bedriftene, sier energipolitiker Nikolai Astrup i Høyre.

Han påpeker at Høyre foreslo en egen strømstøtte for bedriftene allerede i januar, og framholder at det «over hele Sør-Norge er det små og mellomstore bedrifter som venter på hjelp».

– Det er bra at regjeringen sier at de jobber med saken, men det er altfor sent. Den burde vært på plass for lenge siden, sier han.

NHO: Støtte er bra, men vi trenger også mer strøm

NHO-sjef Ole Erik Almlid er glad for at regjeringen jobber med strømstøtte til bedriftene, men understreker at Norge uansett har for liten kraftproduksjon.

– Strømsituasjonen har gått fra vondt til verre siden NHO først krevde en strømordning i slutten av januar. Det er derfor bra at statsministeren og regjeringen har tatt initiativ til et møte med arbeidslivets parter i morgen for å diskutere situasjonen, sier administrerende direktør Ole Erik Almlid i NHO til NTB.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) møter partene i arbeidslivet mandag morgen etter å ha snakket med de parlamentariske lederne.

Almlid sier NHO har tett og god dialog LO om hvordan dette kan løses.

– Men vi må også fikse det underliggende problemet og sikre større kraftproduksjon i Norge. Vi trenger mer vannkraft og landvind på kort sikt, og havvind på lang sikt, sier han.