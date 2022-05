PKK står i sentrum av Nato-bråket: – Ikke bukk under for Erdogans press

Tyrkia og landets president, Recep Tayyip Erdogan, overrasket med å sette ned foten for finsk og svensk Nato-medlemskap.

Uten et enstemmig ja fra alle Nato-landene, faller Nato-drømmen til Sverige og Finland i knus.

(Saken fortsetter under bildet)

En kurdisk mann bærer et flagg med et portrett av den fengslede lederen for det kurdiske arbeiderpartiet (PKK) Abdullah Öcalan under feiringen av Nowruz-festivalen i Beirut, Libanon. Foto: Aziz Taher / Reuters / NTB

Flere eksperter mener årsaken til Erdogans nei har rot i at han selv ønsker å oppnå noe. Og i sentrum av det den tyrkiske presidenten ønsker seg finner man det kurdiske arbeiderpartiet, også kalt PKK.

En gerilja som både av Tyrkia, USA og EU er stemplet som en terrororganisasjon, og som Erdogan hevder har søkt tilflukt i Skandinavia, særlig Sverige.

Oppfordrer nordiske land

I et telefonintervju med VG sier PKK-talsmannen Zagros Hiwa at de er klar over debatten som pågår i Europa, og hvilken rolle de har fått. Han kommer med en sterk oppfordring til de nordiske landene:

– Vi oppfordrer alle i nordiske land, både statene og folket, til ikke å la Erdogan påvirke deres nasjonale stolthet og politiske og territoriale integritet. Ikke bukk under for Erdogans press.

– Misbruker Nato-medlemskapet

Tyrkias mål er trolig å få de nordiske landene til å ta avstand fra PKK og kurdere de mener har tilknytninger til partiet.

(Saken fortsetter under bildet)

Syriske kurdere demonstrerer i den nordøstlige syriske byen Qamishli mot den tyrkiske offensiven mot PKK i 2021. Foto: Delil Souleiman / AFP / NTB

Hiwa mener Tyrkia misbruker sitt Nato-medlemskap.

– Jeg mener det er på høy tid at de europeiske landene revurderer Tyrkias rolle i Nato. De burde ikke godta alt Tyrkia gjør, bare fordi de er et Nato-land. Tyrkia har brukt alliansen for å stilne kritikken fra andre Nato-land i møte med brudd på menneskerettighetene, massakre og invasjoner i regionen, sier han til VG.