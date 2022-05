Listhaug: Støtter ikke Hagens Ukraina-utspill

Like før Russlands invasjon av Ukraina skrev Frp-veteran Carl I. Hagen på Facebook at Russland ønsket å beskytte de russiske innbyggerne i Luhansk og Donetsk. Norge burde kreve en internasjonalt kontrollert folkeavstemning om innbyggerne i de to områdene skulle være en del av Russland eller Ukraina, mente Hagen.

Utspillet, som vakte stor oppmerksomhet, kom i kjølvannet av tidligere utspill der Hagen har forsvart Russlands president Vladimir Putin og hans rett til å forsvare det russiskspråklige Ukraina.

I NRKs utspørring i forkant av partiets landsmøte fredag avviser partileder Sylvi Listhaug at Frp støtter denne linjen.

– Det han har uttalt, er ikke en del av partiets politikk. Vi har vært veldig tydelige på at vi ikke støtter Carl I. Hagens synspunkter, og dermed tror jeg alle ser Fremskrittspartiets synspunkt i denne saken, sier Listhaug.

– Jeg tror ingen tviler på at Fremskrittspartiets linje i dette, at vi fordømmer det som har skjedd i Ukraina, og at vi også har stått på linjen før invasjonen om at vi ikke aksepterer russisk aggresjon, sier Frp-lederen.

Hun avviser samtidig at Hagens utspill er noe grunnlag for å vurdere om han bør ekskluderes fra partiet.

– Carl I. Hagen har vært med i dette partiet siden starten, han har bygd opp partiet til store høyder, og han støtter partiets politikk, selvfølgelig, og er en viktig bidragsyter i vår stortingsgruppe, sier Listhaug.