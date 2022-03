Israels statsminister Naftali Bennett har besøkt Putin i Moskva og snakket flere ganger med Zelenskyj og med franske og tyske ledere i et forsøk på å mekle fram en slutt på krigen i Ukraina.

Lørdag sa Zelenskyj at han har underrettet Bennett om at han er klar for å møte Putin i Jerusalem.

Zelenskyj sier at Bennett orienterte ham om møtet med Putin, men at han ikke kan gå ut med detaljer om det han fikk fortalt. Putin har tidligere ignorert utspill fra Zelenskyj om å møtes.

– Selv om de kommer med en million russere hit, kan de ikke okkupere Ukraina

På en pressekonferanse i Kyiv lørdag sa Zelenskyj også at russerne kan teppebombe og okkupere Kyiv, men «bare hvis de dreper oss alle».

– Hvis det er deres mål, så kom igjen. Hvis de teppebomber Kyiv og eliminerer det historiske minnet om hele regionen, historien til Kyiv-Rus, Europas historie, da kan de komme inn i Kyiv. Men da blir det uten oss her i dette landet, sa han.

– Selv om de kommer med en million russere hit, kan de ikke okkupere Ukraina, fortsatte han.

Kyiv-Rus er Kievriket fra tusen år tilbake, som ble grunnlagt blant annet av vikinger under navnet Gardarike med Kyiv som sentrum, og som var opprinnelsen til Russland med Kyiv senere som Russlands første hovedstad.