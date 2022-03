Beslutningen kommer samtidig som det er bekymring for at landet trapper opp testing av et nytt interkontinentalt ballistisk missilsystem.

I forbindelse med at Kim besøkte anlegget Soha nord i landet, ga han beskjed om at det skal moderniseres og utvides. I fremtiden vil da forskjellige raketter kunne skytes opp for å bære flerbrukssatellitter, inkludert en militær rekognoseringssatellitt, rapporterte det statlige nyhetsbyrået KCNA.

Kim ga også instruksjoner om å utvide utskytningsområdet til anlegget for å gjøre det mulig å skyte opp store bæreraketter, ifølge det statlige byrået.