Nye sammenstøt nær IS-fengsel i Syria

– Lørdag støtte soldater fra den USA-støttede kurdiske SDF-styrken sammen med IS-krigere som har skjult seg i området, melder Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

I forrige uke stormet jihadister fengselet i byen Hasakeh der flere tusen menn, hovedsakelig IS-medlemmer, satt.

Hundrevis av fanger rømte, og det har siden da vært flere kamper i området. Minst 173 IS-krigere og 55 kurdiske soldater skal være drept.

Onsdag denne uken sa SDF at de hadde gjenvunnet kontrollen over fengselet, men mellom 60 og 90 jihadister holder fortsatt stand og har barrikadert seg i en bygning like ved kjelleren der de holder flere fengselsansatte og sivile som gisler.