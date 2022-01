Frp kritiske til Taliban-besøk: – Hører ikke hjemme noe sted

I en uttalelse til NTB beskriver han Taliban som en «islamistisk terrororganisasjon», som regjeringen ikke bør ta inn i varmen.

– Noen ganger overgår virkeligheten fantasien. Norges forhandlinger med Taliban er et slikt eksempel. Under ett år etter Taliban satte i gang med å gjeninnføre sitt terrorregime, ønsker regjeringen å forhandle med dem. Det hører ikke hjemme noe sted, sier Tybring-Gjedde.

Han mener det er naivt å gi bistand til Afghanistan og sier Taliban vil berike seg på dette.

– Regjeringen mener tydeligvis medisinen for det afghanske folk er å hvitvaske terrorregimet Taliban, og deretter øse ut penger for å «redde det afghanske folk». På den måten kan Taliban toe sine hender og fortsette å praktisere sin ekstreme form for islam som undertrykker kvinner og ødelegger landet for alle, sier Tybring-Gjedde.