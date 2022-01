Men foreløpig holder partene kortene tett til brystet om hva det kan bli enighet om.

Både mandag og tirsdag var det flere møter i finanskomiteen. På bordet ligger Ap-Sp-regjeringens foreslåtte krisepakke på 20,2 milliarder kroner til koronarammede bedrifter, kulturliv og kollektivtrafikk.

– Vi jobber på og har god dialog når det gjelder lønnsstøtten og kompensasjonsordningen. Nå gyver vi også løs på alle de store tildelingene som ligger inne i pakken, sier SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski til NTB.

– Vil dra seg til

Hun håper de skal greie å lande en løsning på lønnsstøtte og kompensasjon til bedriftene onsdag. Fredag skal Stortinget behandle de to sakene.

– Foreløpig har vi gode samtaler, men det vil sikkert dra seg til i sluttspurten, sier hun.

SV har krevd en rekke endringer når det gjelder lønnsstøtten og kompensasjonsordningen. Blant annet vil ikke partiet gå med på å trappe ned lønnsstøtten fra 40.000 til 35.000 kroner i februar, slik regjeringen foreslår.

Partiet vil også senke taket i kompensasjonsordningen og krever strengere betingelser for bedriftene.

Strøm og støtteordninger

Parallelt forhandler energi- og miljøkomiteen om regjeringens forslag om å øke strømstøtten til husholdningene. Forslaget har en prislapp på 3,4 milliarder kroner.

Mandag kom regjeringen også med forslag om en likelydende strømstøtte til bønder og veksthusnæringen, som innebærer at staten tar 55 prosent av regningen når strømprisen overstiger 70 øre per kilowattime i desember, og 80 prosent for tidsrommet januar til mars.

I arbeids- og sosialkomiteen jobbes det med forslaget om støtteordninger for permitterte, frilansere og selvstendig næringsdrivende.

Også der har SV stilt flere krav for å bedre ordningene, blant annet en ny beregningsmodell for å hindre at dagpengene til folk som har vært permittert flere ganger, krymper.