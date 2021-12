Knut Storberget leder ny forsvarskommisjon

Forsvarskommisjonen skal gi innspill til hva som best ivaretar norsk sikkerhet i et perspektiv på 10–20 år, og fremme forslag til forsvarssektorens videre utvikling, opplyser Forsvarsdepartementet.

Kommisjonen får 17 medlemmer og er satt sammen av fageksperter, politikere og partene i arbeidslivet.

– Dette er et arbeid jeg ser fram til. Vi har fått et viktig og spennende mandat med komplekse problemstillinger, og jeg håper dette kan bli et viktig arbeid for fremtidig politikk, sier utvalgsleder Knut Storberget, som var justisminister i Jens Stoltenbergs regjering fra 2005 til 2011.