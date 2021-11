I en skriftlig redegjørelse til Stortinget skriver Hansen at hun i sin dialog med Stortingets administrasjon denne uka ble kjent med at administrasjonen siden 2009 har praktisert reglene for pendlerboliger på en ny måte.

«Dette var jeg ikke kjent med. Jeg har trodd at jeg fulgte reglene. Jeg ser i ettertid at jeg burde gjort mer for aktivt å forsikre meg om at min forståelse av reglene var riktig», skriver Hansen.

«Men så vidt jeg har brakt på det rene er ikke denne tolkningsendringen blitt meddelt stortingsrepresentantene eller medført endring av selve regelverket og endring av daværende rapporteringsskjema om pendlerbolig til Stortinget», legger hun til.

Hansen trakk seg torsdag kveld som stortingspresident etter at det ble kjent at politiet skal etterforske pendlerboligsakene.

«Vi er flere representanter som denne høsten blitt klar over at vi har misforstått regelverket knyttet til pendlerboliger. Jeg må erkjenne at jeg dessverre er blant dem», skriver Hansen i redegjørelsen til Stortinget, der hun tar til orde for å endre reglene slik at de ikke kan misforstås.