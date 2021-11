Listhaug om at stortingspresidenten går av: – Veldig lurt

– Det er veldig klokt at hun gjør det, samtidig som jeg skjønner at det er en veldig vanskelig sak for henne. Men her var det ingen vei utenom, sier Listhaug til NTB.

Det sier Frp-lederen kort tid etter at det ble kjent at Eva Kristin Hansen hadde trukket seg.

– Jeg mener det er uholdbart for Stortinget å ha en stortingspresident som er under politietterforskning. Jeg har derfor kontaktet min partileder og parlamentariske leder og orientert om at jeg vil trekke meg som stortingspresident, opplyser Hansen til NTB.

Listhaug forteller videre at Stortinget har et felles mål i tiden fremover – å gjenreise tillit og rydde opp i det rotet og de sakene de dessverre har hatt altfor mange av, sier hun selv.

– Jeg tror nok at det blant vanlige folk ikke hadde blitt akseptert noe annet enn at hun måtte gå, og jeg tror nok at vår gruppe også ville ha kommet til den konklusjonen, sier hun videre.