– Når det er Nav som har brutt reglene, er det Nav som må rydde opp. At departementet har bestemt at Nav ikke skal gjøre aktive søk etter mennesker som er berørt av trygdeskandalen før 2012, er rett og slett ikke godt nok, sier stortingsrepresentant Mimir Kristjansson (R) til Dagsavisen.

To år etter at Nav-skandalen ble kjent, har Nav fortsatt ikke skaffet seg oversikt over hvor mange ulovlige vedtak som ble fattet mellom 1994 og 2012.

For personer som er berørt av feilene som ble gjort før 2012, har Nav bare søkt aktivt etter saker der personer er anmeldt. Andre saker behandles først når personer som mener de er berørt, selv tar kontakt. Det ble bestemt av Arbeids- og sosialdepartementet, forteller arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik.

– Det handler om at det raskeste for dem som ikke er domfelt eller anmeldt for forhold før 2012, er at de selv melder fra til Nav for ny gjennomgang av saken, sier Tajik.

Statsråden forklarer at det er svært krevende for Nav å finne de gamle sakene. Kristjansson mener Nav må få større ressurser i ryddejobben.

– Regjeringen må nå sette av midler i statsbudsjettet som kommer for å få fortgang i opprydningen etter Nav-skandalen, sier Rødt-politikeren.