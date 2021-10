I februar vedtok Stortinget å fjerne kravet, men samferdselsminister Knut Arild Hareide nekter å følge vedtaket.

– Anmodningen fra Stortinget om å oppheve dette fra 1. august var ikke mulig å møte fordi viktige faglige vurderinger manglet. Nå har jeg fått disse, og for meg er saken klar: Jeg fjerner ikke kravet om obligatorisk helseattest, sa Hareide tidligere denne uken.

Det får Fremskrittspartiet-politiker Bård Hoksrud til å reagere.

– Jeg synes det er kjempealvorlig. Han har trenert Stortingets vedtak, sier Hoksrud til TV 2.

Ble bedt om å utrede mulige konsekvenser

I februar fikk SV støtte fra Ap og Frp til sitt forslag om kravet om å skrote kravet om helseattest for eldre sjåfører.

I dag er kravet at alle over 80 år som skal kjøre bil, må gjennomgå en helseundersøkelse hos legen for å avgjøre om de fremdeles er skikket til å kjøre.

Som en oppfølging av vedtaket fra februar, ble Statens vegvesen og Helsedirektoratet i april bedt om å utrede mulige konsekvensene av å fjerne kravet om obligatorisk aldersbestemt helseattest og å vurdere mulige alternative tiltak. Samferdselsministeren mottok rapporten 1. oktober.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) får kritikk av Frps Bård Hoksrud. Foto: Vidar Ruud / NTB

– Diskriminerende

I rapporten skriver Vegvesenet at det ansees som sannsynlig at det vil innebære en økt trafikksikkerhetsmessig risiko å fjerne kravet til obligatorisk aldersbestemt helseattest. De presiserer likevel at det er utfordrende å måle effekten av obligatorisk helseattest for eldre, skriver NTB.

De mener også at det ikke foreligger alternative ordninger som i samme grad som obligatorisk aldersbestemt helseattest, er egnet til å fange opp de som ikke oppfyller helsekravene.

Hoksrud mener helseattesten er diskriminerende for de eldre.

– Hvis man leser rapporten vil man se at her er det mye «risiko og muligheter for». Det har vært lite vilje til å se på hvordan man kan forbedre helseattesten og den kognitive testen som veldig mange opplever som diskriminerende overfor eldre mennesker, sier Hoksrud til TV 2.

Hareide sier han oppfatter rapporten som en sterk faglig anbefaling om å beholde kravet om helseattest.