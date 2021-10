MDG-topper inviterer SV til «grønn blokk»

– En AP/SP-regjering betyr at alle miljøengasjerte partier på Stortinget bør danne en grønn blokk for felles miljøkrav. Jonas og Trygve kan ikke få flertall for noe budsjett som ikke møter klima- og naturkrisen, skriver Lan Marie Berg på Twitter.

Berg inviterer også KrF, Rødt og Venstre med i en slik blokk.

– Nå må alle partier som prioriterer miljø, vise at grønt er viktigere enn rødt eller blått. En seriøs grønn blokk kan tvinge regjeringen til en mye grønnere politikk enn Ap og Sp alene tydeligvis er villige til å føre, sier Rasmus Hansson i en uttalelse, ifølge Vårt Land.

De to utgjør to tredeler av MDGs nye stortingsgruppe og er blant partiets mest profilerte politikere.

SV-leder Audun Lysbakken var selv inne på temaet da han holdt pressekonferanse etter å ha brutt regjeringssonderingene onsdag ettermiddag.

– Man vil alltid kunne få til noen ting i regjering, men vår vurdering er at på klima er vi på et punkt der «noen ting» ikke er nok, sa han.

Han la til at partiene som er mest opptatt av klima og miljø, må kreve «virkelig forandring og betydelige steg» for å gå inn i regjering, og sier han ønsker at miljøpartiene på begge sider av blokkgrensene skal ha en felles forståelse av dette.

– Vi kommer til å jobbe med dette i Stortinget, å bygge bånd til partiene som er enige med oss i disse sakene, for å presse de større partiene, sa Lysbakken.