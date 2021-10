Partileder Bjørnar Moxnes rettet meldingen til Jonas Gahr Støre (Ap), Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Audun Lysbakken (SV) via sin tale til Rødts landsstyre tirsdag. Han minnet om hva slags avtrykk og gjennomslag han som Rødts enmannsgruppe fikk til i forrige stortingsperiode.

Med en stortingsgruppe som nå har vokst til åtte og 12.000 medlemmer i ryggen, sammen med fagbevegelsen, miljøbevegelsen og andre folkelige bevegelser, lovte Rødt-lederen at partiet skal bli en mye sterkere kraft:

– Det vil en ny regjering merke fra første sekund, sa han.

Retningsvalg

Moxnes har sterk tro på at Rødt vil være en pådriver i norsk politikk framover, selv om partiet ikke nyter godt av å sitte i en vippeposisjon.

Velgerne venter en ny politisk kurs etter det som det tydeligste retningsvalget her i landet siden etterkrigsårene, beskrev han talen – og fulgte opp med en advarsel:

– Hvis ikke regjeringa leverer, står vi klare til å ta imot hundretusener av skuffa velgere.

Moxnes argumenterte for at tyngdepunktet i norsk politikk nå ligger til venstre for Arbeiderpartiet, ettersom Rødt, SV og MDG til sammen har flere velgere enn Senterpartiet.

– Rødt over sperregrensa er et kraftig signal fra velgerne det blir umulig å se bort fra, sa Moxnes.

Venter kursendring

Flere ganger gjennom talen gjentok han at den kommende regjeringen ikke kommer utenom å levere på følgende områder:

* Redusere forskjeller

* Stoppe privatisering – nevnte spesielt profitt i barnehager

* Stanse sosial dumping

* Styrke kommuneøkonomi og velferd

* Ny klimapolitikk – utslippskutt uten å ramme skjevt sosialt eller geografisk

* Tannhelsereform

Tyngdepunkt mot Ap

Moxnes påpekte at det også er områder der Rødt har felles sak med både Senterpartiet og SV. De tre partiene har sammen 49 mandater på Stortinget, mot Arbeiderpartiets 48.

Selv om Rødt ikke er på vippen mellom blokkene, vil Rødt kunne være med på å vippe vektskåla i stridsspørsmål innad på rødgrønn side, mener han.

– Den forskjellen kan bli avgjørende i viktige saker som hvordan Norge står opp mot EU og EØS når det trengs for å ivareta norske interesser og for fagbevegelsen, i kampen for en sykehuspolitikk, et oppgjør med foretaksmodellen, som sikrer Ullevål sykehus og lokalsykehus landet over, og for å få en aktiv næringspolitikk og distriktspolitikk, sa han.