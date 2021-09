Stemmene fintelles: MDG fortsatt i sperregrense-limbo

Den «magiske» sperregrensen utgjør forskjellen på tre mandater til Stortinget og tilgang på utjevningsmandatene og dermed ytterligere fire mandater. MDG kom i likhet med KrF under sperregrensen, men aldri før har et parti vært så tett på å komme over.

Mens stemmene fortsatt fintelles og kontrolltelles er det teoretisk mulig at MDG kan klare å karre til seg de siste stemmene de trenger, selv om det skal utrolig mye til. Selv ikke MDG-leder Une Bastholm tror på å bli reddet over sperregrensen i tolvte time.

– Nei, da må vi nok øke mye mye raskere på den siste lille andelen fintelling enn vi har økt til nå, sa Bastholm til VG tirsdag kveld.

MDG mangler kun 1747 stemmer fra å nå sperregrensen, ifølge TV 2s tallknuser Terje Sørensen.

– MDG vil nok være det partiet som har havnet under sperregrensen med desidert minst margin. De kan komme ned til rundt 1500 stemmer unna, sier Sørensen til TV2.

Allerede ført til mandatendringer

Likevel kan kontrolltellingene føre til enkelte mandatendringer. Tirsdag førte en håndfull sent telte forhåndsstemmer i Nordland til at til sammen fire mandater gikk til nye kandidater.

Tirsdag kveld førte en håndfull stemmer til SV i fylket til at toppkandidat Mona Fagerås gikk fra et utjevningsmandat til å ta det siste direktemandatet i fylket fra Høyre med syltynn margin.

For at regnestykket skulle gå opp, måtte Høyre ha et utjevningsmandat, som de tok fra Venstre i Akershus. Dette førte igjen til at Venstre måtte ha et nytt utjevningsmandat, som de tok fra Rødt i Nord-Trøndelag, mens Rødt endte opp med det ledige utjevningsmandatet i Nordland.

Begynte med de siste forhåndsstemmene tirsdag

– Hva er status for fintellingen? Kan man endelig avklare om MDG kommer under sperregrensen?

– Det endelige valgresultatet er ikke klart før fylkesvalgstyrene har godkjent valgoppgjøret. Stemmene skal telles totalt tre ganger. Først to ganger i kommunene, og så kontrolltelles på nytt av fylkeskommunen før vi får et endelig resultat, opplyser kommunikasjonssjef i Valgdirektoratet, Kristina Brekke Jørgensen til ABC Nyheter.

Jørgensen forklarer at alle stemmene skal telles i den stemmeberettigedes hjemkommune. Først i går kveld startet man med tellingen av de siste forhåndsstemmene, som ankom hjemkommunene først etter valgdagen.

– De siste forhåndsstemmene begynte man å telle klokken 17 i går, sier hun.

Dermed kan det gå flere dager før man kan sette to streker under svaret for årets stortingsvalg.

– Vi må nok smøre oss med tålmodighet i alle fall noen dager til. Det skjer først når det endelige resultatet er godkjent av fylkesvalgstyrene, sier Jørgensen.

Det som er sikkert er at Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre har fått flertall for sin drømmeregjering med Ap, Sp og SV. Hvorvidt MDG skulle klare å karre seg over sperregrensen på kontrolltellingene, vil ikke påvirke det flertallet.