Champagne-fest på Høyres valgvake: – Det er faktisk sykt god stemning

Høyre taper regjeringsmakten, men det var ingen begravelsesstemning på Høyres valgvake.

– Det er faktisk sykt god stemning her inne. Vi har så stor grunn til å være fornøyd med oss selv. Vi har stått på alle sammen, og ikke minst har Erna gjort det, sa andre nestleder Tina Bru.

Underveis i takketalen spratt champagnekorkene midt under trampeklappen. Høyre-nestleder Jan Tore Sanner skrøt av resultatene partiet har oppnådd i regjering:

– Jeg tenker at på en kveld som dette, skal vi være stolte av de resultatene vi har oppnådd gjennom åtte år i regjering. Hvem trodde det?

– Vi har styrt landet gjennom flere kriser, ikke minst takket være Bent som er hjemme i Stavanger, sa Bru med henvisning til helseminister Bent Høie.

Sanner fortalte også hva Erna Solberg hadde sagt på den aller første regjeringskonferansen for knapt åtte år siden.

– Da så Erna ut over oss og sa at vi skal ha et generasjonsperspektiv i regjeringen. De beslutningene som vi skulle fatte som regjering, handlet om at vi skulle være opptatt av den neste generasjonen, sa Sanner til trampeklapp.

– Mer champagne, ropte Bru på vei av scenen.