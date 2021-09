Aftenposten skrev søndag at Ropstad i flere år fikk gratis bolig av Stortinget ved å være folkeregistrert hos foreldrene fram til i fjor, selv om han var etablert i Oslo.

– Jeg forstår at det han har gjort, har vært innenfor regelverket som Stortinget har. Men samtidig mener jeg vi politikere må være varsomme med å bruke ordninger på en måte som de egentlig ikke er tiltenkt for, sier Solberg til NRK.

Hun påpeker at ordningen med stortingsbolig eksisterer for at representanter skal ha mulighet til å drive politikk i hjemfylket samtidig som de sitter på Stortinget.

Statsministeren ble i en partilederutspørring på NRK spurt om hun mener det Ropstad har gjort, er kritikkverdig.

– Når jeg har sagt det jeg har sagt, om at man må passe på at man ikke bruker regelverket utover det som er intensjonene, så tenker jeg at det skulle man vært mye mer varsom med, svarte hun.

Hun avviste at det får konsekvenser for KrF-lederen.

– Så lenge dette er fullt i forhold til reglene, så mener jeg det kan være kritikkverdig at man går utenfor intensjonene, men jeg mener ikke det har konsekvenser for ham.

Først i november i fjor, da Ropstad var 35 år, statsråd og etablert med kone og barn, meldte han flytting fra foreldrenes bolig.

– Selv om jeg har holdt meg til reglene, forstår jeg at dette oppleves negativt. Jeg var selv usikker på om jeg kunne benytte meg av pendlerbolig i Oslo sentrum etter at jeg ble stortingsrepresentant i 2009, men har hatt åpen dialog med Stortingets boligkontor om dette, skrev Ropstad i en SMS til NTB søndag kveld.