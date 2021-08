Måling: Få tror på Vedum som statsminister

De få som tror Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum blir statsminister, har blitt halvert på kun én uke, ifølge en statsministermåling Kantar har utført på vegne av TV 2.

Til og med Vedums eget parti har lav tiltro på en Sp-statsminister etter valget, hvor kun 11 prosent tror Sp-lederen tar over jobben til Erna Solberg (H) til høsten.

– Velgerne sier nå fullstendig nei til Vedums kandidatur, og dette begynner å bli en vits, mener TV 2s valganalytiker Terje Sørensen.

Storfavoritten Støre

Det er i stedet Vedums samarbeidspartner Jonas Gahr Støre i Arbeiderpartiet som er storfavoritt, og hele 78,1 prosent av velgerne tror at det er han som sitter ved roret etter stortingsvalget 13. september.

Dermed tyder alt på at det kan bli regjeringsskifte etter valget til tross for dårlige prognoser for Senterpartiet.

Statsminister Erna Solberg (H) ser derimot ut til å måtte pakke kofferten dersom resultatene fra TV 2 gjenspeiles på valgdagen, hvor kun 18,1 prosent tror hun blir gjenvalgt som statsminister.

– Dårlige forklaringer

Sp og Vedum har måtte se en nedadgående trend på meningsmålingene den siste tiden. Sp-veteran Eliot Johan Hansen, som er leder for Senterpartiet i Narvik, mener at Sps stadige fall på målingene blant annet kan forklares med at Vedum er dårlig til å forklare mange ting.

– Han er ung og fremadstormende, og gjør selvfølgelig tabber. Jeg tror det kanskje er litt misforståelser ute og går, og kanskje litt dårlig forklaring på mange ting, som kan være årsak til det, sier Hansen til kanalen.

Optimismen for Vedum som statsminister var mye større i desember i fjor, da 21,6 prosent av partiets velgere trodde han hadde sjansen på statsministerembetet.

Blant annet mener flere Sp-topper at forvirring rundt partiets regjeringssamarbeid og alternativ til EØS-avtalen, kan ha skremt vekk velgere fra partiet.