Sp stuper i ny måling – flertallet glipper for rødgrønn trio

I målingen, som er gjennomført av Respons Analyse for VG og Bergens Tidende , faller Senterpartiet til en oppslutning på 11,3 prosent, ned hele 4,0 prosentpoeng fra forrige uke.

Målingen er Sps klart dårligste hittil i august. Tallene svinger kraftig, og i en Opinion-måling tidligere i august fikk Sp en oppslutning på hele 19,2 prosent.

Snittet så langt i august ligger på 15,7 prosent, ifølge nettstedet Poll of polls.

Ap størst



Arbeiderpartiet er største parti i den nye Respons-målingen. Ap får en oppslutning på 24,9 prosent, opp 0,1 prosentpoeng.

Et valgresultat i tråd med målingen ville gitt Ap, Sp og SV til sammen 79 mandater. Dermed blir de avhengige av støtte fra enten Rødt eller MDG for å få flertall i Stortinget. Grensa for flertall er 85 mandater.

I målingen er Rødt, MDG, Venstre og KrF alle over sperregrensa.

For øvrige partier er oppslutningen som følger:

* Høyre: 20,3 prosent (+1,4)

* Frp: 11,6 prosent (+0,2)

* SV: 9,5 prosent (+0,1)

* MDG: 5,8 prosent (+0,7)

* Venstre: 5,0 prosent (+1,0)

* Rødt: 4,7 prosent (+0,4)

* KrF: 4,2 prosent (+0,9)