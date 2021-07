MDG-Lan om EUs klimapakke: – Norge sakker akterut

Hun retter pekefingeren mot oljelobbyen, som hun mener bidrar til å dra ned farten på Norges klimapolitikk.

– Kommisjonens forslag viser at det er en enorm avstand mellom Norge og EU i klimapolitikken. Vi sakker stadig mer akterut på grunn av oljelobbyen, og politikere som er mer opptatt av å danse etter fossilinteressenes pipe enn å kutte utslipp, sier Lan Marie Berg, som er førstekandidat til Stortinget for Oslo MDG.

I klimapakken «Fit for 55» går EU-kommisjonen blant annet inn for å forby salg av nye bensin- og dieselbiler fra 2035 og innføre klimatoll på en rekke varer som kommer fra land med lavere ambisjoner om utslippskutt.

Bra, men ikke nok, mener Berg.

– Sender tydelig signaler

– Pakken sender tydelig signaler om en rask omstilling av Europa. Vi er likevel ikke helt fornøyd med ambisjonsnivået og støtter De Grønne i Europa sin kamp for enda høyere målsettinger, sier MDG-politikeren.

Berg mener målene i pakken knyttet til for eksempel havvind representerer store muligheter for norsk eksportindustri.

– Skal vi utnytte dette, kreves mye tydeligere ambisjoner og kraftigere virkemidler enn det vi ser fra regjeringen, sier hun.

Fremskrittspartiet advarer mot klima-alenegang

Fremskrittspartiet sier EUs klimaplan vil få store konsekvenser for Norge. De ber regjeringen kjempe for kompensasjonsordninger for kraftkrevende industri.

– Vi ser at karbonskatt kan skade konkurranseevnen til norsk næringsliv, og det må vi for alt i verden unngå, sier Terje Halleland, som er Frps energipolitiske talsperson.

Han sier man må prioritere tiltak som gir mest mulig effektive og billige klimakutt, og legge vekk symbolpolitikken.

– Vi har tidligere advart Norge mot alenegang, og vi kan si det samme til EU, at skal vi lykkes med å redusere klimagassutslippene, må det skje globalt, sier Halleland.

– Vi redder ikke verden med å innføre interne tiltak som medfører nedleggelse av arbeidsplasser i Norge eller i EU, avslutter han.

SV advarer om store endringer i gassmarkedet

Med EUs nye klimaplan vil ikke unionens medlemsland lenger etterspørre store mengder norsk gass, sier SVs klimapolitiske talsperson Lars Haltbrekken.

– EUs planer om økt satsing på energieffektivisering og fornybar energi vil redusere deres behov for fossil gass, sier Haltbrekken til NTB.

Han advarer om at dette vil redusere lønnsomheten i norsk gasseksport, og at det kan øke faren for at framtidige utbygginger blir et tapsprosjekt for det norske fellesskapet.

– Det er en utrolig dårlig forretningsidé å skulle satse på nye olje- og gassutbygginger framover når verden og EU vil kjøpe mindre fossil energi, sier Haltbrekken.